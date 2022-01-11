Москва, 11 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Во вторник, 11 января, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России проведет президент РФ Владимир Путин. Об этом 11 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В середине дня (президент) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме или он сам предпочтет сказать, или мы вас проинформируем, как мы это обычно делаем», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что также у российского лидера, который работает в Ново-Огареве, на 11 января намечено несколько непубличных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слухи о санкциях не влияют на российскую позицию о нерасширении НАТО.