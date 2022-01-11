Белгород, , 12:41 — REGNUM В Белгородской области 11 января подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом — на одного пациента больше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано семь летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 704 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Тест на коронавирус Yanao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в Белгородской области выявлено 82 829 носителей инфекции. Справились с заражением 75 113 человек, в том числе 114 выписаны за минувшие сутки. В стационарах находятся 1 062 пациента, лечатся амбулаторно 4 844 жителя, на самоизоляции 9 574 белгородца. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1810 человек.

Двукратную вакцинацию прошли 933 664 жителя, всего медики приняли 1 027 854 заявки.