Москва, 11 января 2022, 12:19 — REGNUM Тема возможного государственного переворота в Узбекистане, о чём говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, является предметом переговоров между Ташкентом и Минском. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», — сказал Песков.
Ранее Александр Лукашенко заявил о том, что после попытки госпереворота в Казахстане аналогичная возможность нависла и над Узбекистаном.