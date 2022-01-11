Москва, , 12:19 — REGNUM В родительских чатах общаются 31% жителей России. 23% в — WhatsApp, 11% — в Viber, 5% — в «ВКонтакте». Не состоят в таких чатах 65%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Самые часто обсуждаемые проблемы в родительских чатах — денежные и организационные вопросы (по 25%), учебный процесс (22%), мероприятия (18%) и домашние задания (15%).

Чаще всего при переписке 21% родителей испытывают положительные эмоции, 11% — отрицательные, 35% не испытывают никаких эмоций. 6% заявили, что в родительских чатах часто случаются конфликты, вообще не случаются — 45%. Редко их наблюдают 48% опрошенных.

Опрос проведен 15 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, в ноябре 2020 года в Волгограде убили отца ученицы одной из школ после словесной ссоры в родительском школьном чате.

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