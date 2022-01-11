Самара, , 12:20 — REGNUM Железнодорожника заподозрили в получении взятки в Самарской области. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Железнодорожный светофор (сс) Ural-66

«Установлено, что железнодорожник в 2021 году получил лично от представителя транспортной компании 50 000 рублей, за совершение незаконных действий, а именно: сообщение сведений о технологических «окнах» и направление подчиненных работников — специалистов (сигналистов) для контроля за производством работ, в отсутствии заключенного договора технического надзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что незаконное отвлечение в рабочее время подчиненных сотрудников железной дороги нарушало установленные транспортные нормативы и подвергало опасности функционирование железнодорожного транспорта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. В этом преступлении заподозрили заместителя начальника (по текущему содержанию пути) Кинельской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по региону. Расследование дела продолжается.