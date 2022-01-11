Кострома, 11 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Костроме выбрали нового подрядчика, который будет доделывать благоустройство Центрального парка. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Парк «Центральный» в Костроме

Напомним, муниципальный контракт на благоустройство территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» был заключен в ноябре 2020 года. Конкурс на 124 миллиона рублей выиграла производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. По условиям соглашения до 30 ноября 2022 года в парке должны были появиться несколько зон для отдыха и детей, дорожка для катания на роликах и самокатах, зона для летних кафе, новая плитка, скамейки и кованые фонари.

Однако 29 ноября контракт был расторгнут по желанию заказчика. Чиновники объяснили решение «низкими темпами производства работ, отсутствием на объекте необходимой техники и строительных материалов». В настоящее время парк готов на 10%. Подрядчик успел выполнить археологические изыскания, частично уложить тротуарную плитку и бортовой камень, проложить сети электроосвещения.

В декабре был объявлен новый конкурс, на него заявился единственный подрядчик — общество с ограниченной ответственностью «Европа». С ним и будут заключать контракт, цена которого составила 115 млн рублей. Сроки выполнения работ в нём проставлены такие же — все мероприятия должны быть завершены до 30 ноября 2022 года.

Компания зарегистрирована в Нерехте, с 2003 года её руководителем является Евгений Яковлев. Ранее подрядчик уже выполнял государственные контракты в регионе — занимался ремонтом административных зданий УфСИН, МЧС, приводил в порядок поликлинику для взрослых на улице Фестивальной в Костроме. В августе 2021 года мэрия заключила с «Европой» контракт на капитальный ремонт детской школы искусств No4 в Костроме. Его цена составила 28 млн рублей, работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Контракт на благоустройство Центрального парка находится на подписании у поставщика. В разговоре с ИА REGNUM его представитель пояснил, что намерен заключить соглашение, но при выполнении работ могут возникнуть трудности:

«Подписывать контракт мы будем. Но должен отметить, что реализовать его будет очень тяжело. Ценовая политика закупки основана на ценах 2020 года, когда заключался контракт с прошлым подрядчиком. А стоимость металлических изделий, в том числе скамеек, малых архитектурных форм, сооружений для детей и строительных материалов за этот период выросли более чем на 30%. По закону после подписания цену контракта можно увеличить максимум на 10%. Если этого не будет сделано, реализовать всё будет практически нереально» , — сказал главный инженер компании Николай Яковлев.

«Центральный» парк (ранее Ленина) в Костроме — излюбленное место отдыха горожан и туристов. В парке находится восстанавливаемый храмовый комплекс Костромского кремля, разрушенного в 1934 году, смотровая площадка с видом на Волгу и памятник Ленину, поставленный на гранитное основание не созданного памятника в честь 300-летия дома Романовых.