Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Справиться с COVID-19 не смогли 11 женщин в возрасте от 58 до 82 лет и семеро мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9 817 жителей Ростовской области.

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