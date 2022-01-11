Париж, 11 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что за сутки в стране зарегистрировали 93 986 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме того, за последние 24 часа зарегистрирован 281 случай смерти от COVID-19. С начала эпидемии от COVID-19 умерли 125 721 человек.

С начала кампании вакцинации против коронавируса во Франции 53 300 369 человек получили одну инъекцию вакцины, а 52 049 639 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Наконец, 28 854 920 жителей Франции ревакцинировались. За последние сутки ревакцинацию прошли 529 941 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призвал Францию и Чехию договориться о долгосрочной реформе по предоставлению убежища, чтобы положить конец нарушениям прав на границах Европы.