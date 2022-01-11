Москва, , 12:16 — REGNUM В Москве за сутки выявили 4635 заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель значительно превысил результаты предыдущего дня. 10 января в столице подтвердилось 2778 заражений вирусом. Общее число заражений в Москве, согласно официальным данным, достигло 2 060 459.

«За сутки госпитализированы 787 человек, скончались 68 пациентов», — уточнили в столичном оперштабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 463 жителей столицы.