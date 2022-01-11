Пекин, 11 января 2022, 12:15 — REGNUM Власти Китая надеются на конструктивную роль Совбеза ООН в поддержании стабильности и нормализации обстановки на Корейском полуострове, заявил 11 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Таким образом он прокомментировал недавний ракетный запуск КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из северокорейской провинции Чагандо был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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