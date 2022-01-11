Пекин, 11 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти Китая надеются на конструктивную роль Совбеза ООН в поддержании стабильности и нормализации обстановки на Корейском полуострове, заявил 11 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Haz.de Запуск. КНДР

«СБ ООН должен играть позитивную конструктивную роль, активно содействовать поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, уделять внимание продвижению диалога между заинтересованными сторонами», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал недавний ракетный запуск КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из северокорейской провинции Чагандо был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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