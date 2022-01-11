Черкесск, 11 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести региональные доплаты для специалистов, работающих в сфере соцобслуживания. Эти меры поддержки медиков предложил ввести глава республики Рашид Темрезов в рамках объявленного им в 2022 году Года людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили 11 января в пресс-службе руководителя региона.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Социальный работник с пожилым пациентом

«Рашид Темрезов предложил ввести региональные доплаты для медработников, которые работают в соцучреждениях для лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и с особенными детьми»,— говорится в сообщении.

Кроме того, работа властей региона в Год людей-инвалидов будет посвящена улучшению материальной базы социальных учреждений и оснащения их современными средствами реабилитации, созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и организации их вовлеченности в общественную жизнь.