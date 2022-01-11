Якутск, , 12:16 — REGNUM В законе об ответственном обращении с животными просят прописать право гуманной эвтаназии безнадзорных животных. Такое предложение от имени Госсобрания республики высказал председатель постоянного комитета парламента по селу и аграрной политике Андрей Находкин, сообщил телеграм-канал «Эхо столицы».

Нос. Собака AlexanderStein

Читайте также: Пункт передержки бродячих собак в Якутске переполнен

Он также отметил важность введения обязательной регистрации домашних животных и призвал исключить из закона пункт о возвращении собак в их прежние места обитания.

Глава Якутска Евгений Григорьев констатировал невозможность передать земельный участок для размещения приюта для животных в частные руки, а именно фонду «Помоги выжить».

«Необходимо максимально ужесточить штрафные санкции за самовыгул домашних животных, ответственность хозяев. У нас в приюте каждая четвёртая собака с ошейником, то есть, имеет хозяина», — также отметил мэр.

Депутат Госдумы РФ от Якутии Галина Данчикова («Единая Россия») обратилась к представителям департамента ветеринарии уточнить критерии, по которым бродячую собаку можно отнести к агрессивным.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании гордумы Якутска обсуждают проблему безнадзорных животных. Вопрос назрел после того, как 29 декабря в городе стая загрызла пожилую женщину.