* запрещённая в России организация

Тверь, 11 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Тверской области сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской молодёжной неонацистской организации «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за подготовку терактов. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Также была найдена его переписка с Красновым в мессенджеры Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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