Брянск, , 12:18 — REGNUM Снижение уровня преступности по итогам 2021 года отмечено в Брянской области. В целом, зарегистрировано свыше 14 тысяч преступлений, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Задержание преступника Idea.ru

В расчёте на 100 тысяч населения уровень преступности сократился и составил чуть более 1 183 преступлений. По сравнению с 2020 годом на 6,4% снизилось общее количество преступлений (зарегистрировано 14 202 общественно опасных деяния), однако на 7,3% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств.

Сократилось число зарегистрированных убийств, так в 2021 году их совершено 50. Выявлено 947 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 9,6% ниже, чем в 2020 году. Количество зарегистрированных коррупционных нарушений возросло на 4,7%.

В целом, преступления совершили 7 057 человек, из них 1 378 — женщины. Подавляющее число правонарушений — 6 527 — осуществили лица без постоянного источника дохода