Минск, , 12:11 — REGNUM Белорусские правоохранители задержали российскую гражданку, подозреваемую в распространении психотропных веществ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Задержание KlausHausmann

«Сотрудники столичного наркоконтроля на железнодорожном вокзале в Минске задержали 32-летнюю россиянку. В ее ручной клади обнаружены пакеты с особо опасным психотропным веществом <…> общим весом 2 кг», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанная в Минске около года назад занималась распространением запрещенных веществ в России и информация по ней была направлена российским коллегам.

При этом отмечается, что также во время оперативных мероприятий задержали трех граждан Белоруссии, забравших в сделанных задержанной тайниках заложенные туда наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аптеку в Ростовской области уличили в крупном сбыте лекарств без рецептов.