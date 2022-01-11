Москва, , 12:21 — REGNUM Российские медики подтвердили в течение суток 17 525 случаев заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-СoV-2. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 11 января.

Пассажир автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Прирост числа заболевших — максимальный с 2 января. Тогда было зафиксировано 18 233 новых случая. Меньше всего новых случаев с начала года зафиксировали 6 января — 15 316.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 10 684 204. Смертей за минувшие сутки зафиксировано 783, днём ранее скончался 741 пациент. Всего умерших — 317 687 человек.

Пятый день подряд в России регистрируется меньше 800 смертей в сутки среди пациентов с коронавирусом. Выздоровели за сутки 25 216 человек, всего перенесли болезнь 9 732 018 человек.

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