София, 11 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В результате полицейской спецоперации в районе города Хасково на юге Болгарии были задержаны четверо мигрантов, незаконно пересекших границу с Турцией и направлявшихся в Софию. Об этом 11 января сообщает софийская газета «Дума».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По данным управления полиции Хасково, нелегалов на личном легковом автомобиле перевозил 21-летний гражданин Болгарии. Он не подчинился требованию дорожного патруля и был остановлен после непродолжительной погони. В салоне машины находились граждане Афганистана 21-го и 24-х лет, а также двое семнадцатилетних подростков. У несовершеннолетних лиц была обнаружена партия синтетического наркотика, происхождение которого задержанные граждане пояснить не смогли.

Ведется следствие. В настоящее время мигранты отправлены в региональный пункт временного пребывания для беженцев. В отношении болгарина возбуждено уголовное дело.