Салехард, , 12:09 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 35 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 183 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 11 января подтвердили 62 450 случаев заражения коронавирусом, вылечился 58 191 человек, скончались 968 ямальцев.

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