Салехард, 11 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 35 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 183 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 11 января подтвердили 62 450 случаев заражения коронавирусом, вылечился 58 191 человек, скончались 968 ямальцев.