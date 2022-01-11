София, , 12:07 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев отправился на добровольную самоизоляцию в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом 11 января со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщило Болгарское телевидение.

Румен Радев Rumenradev.org

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Согласно официальной информации, на этот шаг Р. Радев пошел после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус спикера парламента Болгарии Николы Минчева, с которым президент и члены правительства проводили совещание в Софии в рамках Консультационного совета по национальной безопасности (КСНБ).

Сообщается также о самоизоляции премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-премьера Асена Василева.

По словам медиков, состояние здоровья президента и других членов КСНБ нормальное. В течение ближайших нескольких дней Р. Радев и его администрация будут работать в режиме он-лайн.