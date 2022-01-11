Тверь, , 12:05 — REGNUM Сторонник молодежной украинской неонацистской организациии «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в Тверской области по подозрению в подготовке террористических актов, сообщили 11 января в центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Как сообщается, житель Тверской области 2003 года рождения по указаниям лидера данной неонацистской организации осуществлял пропаганду идеологии массовых убийств, вовлекал в организацию новых членов. Также он осуществлял подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры.

Задержанный уже дал признательные показания. Сотрудниками ФСБ обнаружена его переписка с лидером украинской организации, изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. В настоящее время подозреваемый арестован.