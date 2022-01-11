Тверь, 11 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сторонник молодежной украинской неонацистской организациии «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в Тверской области по подозрению в подготовке террористических актов, сообщили 11 января в центре общественных связей ФСБ России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

Как сообщается, житель Тверской области 2003 года рождения по указаниям лидера данной неонацистской организации осуществлял пропаганду идеологии массовых убийств, вовлекал в организацию новых членов. Также он осуществлял подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры.

Задержанный уже дал признательные показания. Сотрудниками ФСБ обнаружена его переписка с лидером украинской организации, изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. В настоящее время подозреваемый арестован.