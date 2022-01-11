Иркутск, , 12:05 — REGNUM Праздничные дни в Иркутской области прошли достаточно спокойно: отмечается снижение заболеваемости как по COVID-19, так и по ОРВИ, есть запас коечного фонда. Об этом сегодня, 11 января, сообщила на заседании оперативного штаба осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

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По её словам, в агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов свободный коечный фонд составляет 30%, по области — около 40%, сформирован запас кислорода для медицинских учреждений в объеме 300 тонн.

«Но с учётом высокой контагиозности нового штамма «Омикрон» крайне важно региональной системе здравоохранения быть готовым к увеличению количества заболевших. Поэтому сокращать ковидные койки пока рано. Кроме того, необходимо усилить работу по вакцинации населения и ревакцинации. Подчеркну еще раз, достижение коллективного иммунитета — необходимое условие для победы над коронавирусом», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 11 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7263 человек, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки.

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