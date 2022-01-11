Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области полицейские изъяли у уроженца Кубани 75 тонн незаконно выловленной рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России 11 января.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

Подпольный цех по переработке рыбы был организован в Волгодонском районе. В качестве сырья была использована незаконно выловленная рыба. На складе были обнаружены особи краснокнижной шемаи, судака, рыбца и толстолобика. Всего изъято 75 тонн рыбы на сумму около 30 млн рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы, а также её хранении в целях переработки и дальнейшего сбыта без соответствующей маркировки.

Полиция устанавливает соучастников преступления и выясняет детали произошедшего.