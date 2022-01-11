Москва, 11 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Россия не была настолько слабой в переговорах с США и НАТО в 90-х годах, как это принято считать. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

НАТО

«Если бы это было так, то, наверное, не было бы ни соглашений, договоров по ядерным вооружениям, по ликвидации большей части тактического ядерного оружия, которого в Европе было огромное количество. Не было бы основополагающего акта Россия — НАТО, который подписан был в 1997 году», — заявил Палажченко.

«Я бы не стал огульно чернить дипломатов прежнего периода», — указал он.