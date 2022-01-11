Турин, Италия, 11 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» запросил у туринского «Ювентуса» €20 млн за нападающего Сердара Азмуна. Об этом 11 января сообщил журналист TuttoJuve Мирко Ди Натале в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

Отмечается, что «Ювентус» интересуется 27-летним иранским форвардом, у которого летом 2022 года истечёт срок контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может купить Азмуна на замену форварду Федерико Кьезе, который получил разрыв передней крестообразной связки.