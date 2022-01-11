Южно-Сахалинск, , 12:04 — REGNUM На Сахалине спустя 20 лет благодаря проведению сложных экспертиз удалось раскрыть жестокое убийство девушки. Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Топор Petr Kratochvil

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Уголовное дело было возбуждено ещё в феврале 2001 года. Тогда в подвале жилого дома был обнаружен обезглавленный труп 18-летней девушки, установить личность которой 20 лет назад не удалось.

С помощью экспертизы запаховых следов человека, сохранившихся на топоре, который был изъят на месте преступления, удалось обнаружить следы одного из лиц, который общался с потерпевшей в день ее исчезновения.

Следствию удалось выяснить, что 45-летний обвиняемый после распития спиртных напитков в компании приятелей, в ночное время вышел с девушкой на улицу, где из хулиганских побуждений нанес спутнице удары ножом в область шеи и лопаток, от которых она скончалась. После этого мужчина перетащил тело убитой в подвал и уже там отрубил ей голову и сжёг.

Все эти годы обвиняемый проживал в Калининграде, где был задержан в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пойдёт под суд 45-летний местный житель, который обвиняется в убийстве и грабеже 16-летней давности.