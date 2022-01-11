Улан-Удэ, , 12:03 — REGNUM В Бурятии определились с условиями проведения концерта группы «Чайф», который состоится 15 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, изменения внесены по итогам заседания оперштаба 10 января.

«Чайф» Марина Каширская © ИА REGNUM

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Так, на концерте смогут присутствовать не более 1 тыс. человек. При этом все совершеннолетние посетители должны иметь при себе паспорта, а также документы о вакцинации или перенесённом заболевании о COVID-19.

Кроме того, в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон», в республике ограничена заполняемость залов до 50% от максимальной пропускной способности при проведении мероприятий в рамках «Пушкинской карты».