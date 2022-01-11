* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 11 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Местные источники в Фарьябе сообщают, что в административном центре афганской провинции, городе Меймене, произошло ещё одно столкновение между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Уточняется, что столкновение имело место вечером 10 января между 20 солдатами из второго и четвертого округов города на улице Биби Айна.

Источник сообщил «8 Собх», что в ходе столкновения один член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, а другой ранен. По словам собеседника издания, автомобиль, в котором находились солдаты второго округа, по недоразумению наехал на пеший патруль четвертого округа.

Это второе столкновение между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе за последние дни.

Местные официальные лица исламистов подтвердили 10 января, что 20 их бойцов были убиты в ходе столкновения в уезде Белчираг провинции.

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Необходимо отметить, что с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в нескольких провинциях происходили боестолкновения между их силами, что также привело к жертвам.