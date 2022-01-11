11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление внешнеполитического ведомства Украины о том, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока.

Оксана Переможенко, , 14:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание развертывание в Казахстане миротворческих сил ОДКБ и заявили, что пребывание миротворцев не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном 10 января.

А мы уйдем на север, а мы уйдем на север! Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — говорится в заявлении.

Заявление внешнеполитического ведомства Украины обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Украина не является субъектом международной политики и заявление украинской стороны выглядит бессмысленным.

«Утратили остатки адекватного восприятия себя…» — пишет Ludmila C.

«Потом скажут, что это по их требованию вывели», — смеется Алексей Б.

«А МИД Украины не хочет наблюдать за американскими и европейскими вооруженными силами, которые находятся на украинской территории бессрочно, или нужно показать свою значимость только перед Россией?» — задалась вопросом Светлана Г.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

«Уверен, что Украина, а именно представляющие её официальные лица (как выясняется, не являющиеся профессионалами на своих должностях), не должны совать свой нос в дела Казахстана. В Белоруссию уже засунули. Последствия известны. Увы», — пишет Sergey H.

«Ну извините, очередное и внезапное нападение откладывается, Казахстан важнее. Вы там держитесь, и хорошего вам настроения», — пошутил Anton K.

«Где Казахстан, где ОДКБ и где Украина?» — смеется Андрей А.

«Давно их не посылали, соскучились. Своеобразный вид мазохизма», — отметил Eugeniy K.

«Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас…» — иронизирует Олег Л.

«Украина ревнует, что российские солдаты по Алма-Ате гуляют, а не по Киеву», — не без сарказма добавил Alexey P.

«Что хозяева разрешили озвучить, то и тявкнули…» — отметил Сергей Н.

«Самостийные (самостоятельные, речь об Украине — О. П.) не сказали ничего, кроме повторения за амеровским Госдепом», — отреагировал Станислав А.

«Вот когда к ним введут [войска ОДКБ], тогда пускай и квакают, может, и послушает кто», — написал Александр У.

Перевозка граждан России из Казахстана военными самолетами Mil.ru

«А тем временем на Украине уже и забыли о том, что Россия должна напасть», — добавил Евгений Б.

«А Киев же такой мощный геополитический игрок, что ОДКБ сразу под козырек возьмет. Странные люди», — с сарказмом отреагировал Сергей Ж.

«Надо ОДКБ на обратном пути на Украине порядок навести. Ну чтоб два раза не ездить», — шутит Сергей П.

«Вы сначала у себя добейтесь соблюдения прав человека, а потом от других что-то требуйте», — призвал украинскую сторону Василий С.

«Украина решила разрядить обстановку попыткой пошутить», — пишет Андрей Ш.

«От того, что это квазигосударство пытается изображать из себя субъект мировой политики, оно не перестает быть объектом таковой!» — подытожил Борис Петрович.

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