Оксана Переможенко, 11 января 2022, 14:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание развертывание в Казахстане миротворческих сил ОДКБ и заявили, что пребывание миротворцев не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном 10 января.
«Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — говорится в заявлении.
Заявление внешнеполитического ведомства Украины обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Украина не является субъектом международной политики и заявление украинской стороны выглядит бессмысленным.
«Утратили остатки адекватного восприятия себя…» — пишет Ludmila C.
«Потом скажут, что это по их требованию вывели», — смеется Алексей Б.
«А МИД Украины не хочет наблюдать за американскими и европейскими вооруженными силами, которые находятся на украинской территории бессрочно, или нужно показать свою значимость только перед Россией?» — задалась вопросом Светлана Г.
«Уверен, что Украина, а именно представляющие её официальные лица (как выясняется, не являющиеся профессионалами на своих должностях), не должны совать свой нос в дела Казахстана. В Белоруссию уже засунули. Последствия известны. Увы», — пишет Sergey H.
«Ну извините, очередное и внезапное нападение откладывается, Казахстан важнее. Вы там держитесь, и хорошего вам настроения», — пошутил Anton K.
«Где Казахстан, где ОДКБ и где Украина?» — смеется Андрей А.
«Давно их не посылали, соскучились. Своеобразный вид мазохизма», — отметил Eugeniy K.
«Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас…» — иронизирует Олег Л.
«Украина ревнует, что российские солдаты по Алма-Ате гуляют, а не по Киеву», — не без сарказма добавил Alexey P.
«Что хозяева разрешили озвучить, то и тявкнули…» — отметил Сергей Н.
«Самостийные (самостоятельные, речь об Украине — О. П.) не сказали ничего, кроме повторения за амеровским Госдепом», — отреагировал Станислав А.
«Вот когда к ним введут [войска ОДКБ], тогда пускай и квакают, может, и послушает кто», — написал Александр У.
«А тем временем на Украине уже и забыли о том, что Россия должна напасть», — добавил Евгений Б.
«А Киев же такой мощный геополитический игрок, что ОДКБ сразу под козырек возьмет. Странные люди», — с сарказмом отреагировал Сергей Ж.
«Надо ОДКБ на обратном пути на Украине порядок навести. Ну чтоб два раза не ездить», — шутит Сергей П.
«Вы сначала у себя добейтесь соблюдения прав человека, а потом от других что-то требуйте», — призвал украинскую сторону Василий С.
«Украина решила разрядить обстановку попыткой пошутить», — пишет Андрей Ш.
«От того, что это квазигосударство пытается изображать из себя субъект мировой политики, оно не перестает быть объектом таковой!» — подытожил Борис Петрович.
Читайте также: Сеть: «Ждали реакции Госдепа?» — Киев отреагировал на события в Казахстане