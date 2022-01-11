Якутск, 11 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного бухгалтера артели старателей «Пламя». По версии следствия, он сговорился с сотрудником налоговой службы и получил незаконные возвраты якобы лишних налогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Publicdomainpictures.net Хищение

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Компания вела добычу золота в Нерюнгринском районе Якутии. Хищение 131 млн рублей бухгалтер осуществил в 2015 году.

«В последующем путем проведения финансовых операций она легализовала указанные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению», — отметили в следственном комитете.

Обвинительное заключение сформировано по статьям 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Дело направят в Нерюнгринский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре было передано в суд дело двух руководителей алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское» и их сообщников. Якутян обвиняют в присвоении 285 млн рублей, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.