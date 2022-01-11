Балабаново, Калужская область, , 12:05 — REGNUM В городе Балабаново утром 11 января отмечено задымление электросчетчика в детском саду на улице Мичурина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

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В течение трёх минут после получения сигнала спасатели находились на месте происшествия. Задымление произошло от короткого замыкания распределительной коробки электричества. Происшествие было оперативно ликвидировано. Благодаря своевременному реагированию пожарных удалось не допустить распространение огня и избежать беды. Подразделениями регионального МЧС эвакуировано 200 человек, в том числе 149 детей. Всего к ликвидации от МЧС России по Калужской области привлекалось 25 человек, девять единиц техники.

В настоящее время соответствующими службами проводится ремонт распределительной коробки, дети находятся на прогулке на территории детского сада, а затем будут переданы родителям.

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