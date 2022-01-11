Казань, , 12:06 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного почти пять лет назад «Татфондбанка» обнародовал предварительные итоги банкротной процедуры. В некогда крупнейшем региональном банке, в котором существенную долю имели власти Татарии, долги перед кредиторами на начало декабря 2021 года превысили 171,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на отчёт.

ПАО «Татфондбанк» Tatarstan.ru

Общая сумма задолженности перед 18 210 кредиторами составила 171 543 808 000 рублей против 171 543 968 000 рублей за месяц до этого. При этом на первую очередь из 11 829 кредиторов пришлось более 71,103 млрд рублей. Из них за весь период конкурсного производства удовлетворено 52,41% требований.

Напомним, банк лишился лицензии весной 2017 года, будучи по размеру активов на 42-м месте в РФ. Региону в ТФБ принадлежало более 40% акций. Крах ТФБ привёл к банковскому кризису в республике и банкротству еще ряда аффилированных с ним кредитных организаций.

Осенью 2021 года в Казани бывший глава правления ТФБ, экс-министр финансов Татарии Роберт Мусин был осужден на 12 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

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