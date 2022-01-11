Махачкала, 11 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. С начала 2022 года аэропорт Дагестана открывает новые международные авиамаршруты. Прямое авиасообщение свяжет уже в январе Махачкалу и один из крупнейших городов Узбекистана — Бухару. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Для перевозок будет использоваться самолет Sukhoi Superjet 100. Рейсы в расписании аэропорта Махачкалы запланированы на четверг с вылетом в 16:50, сообщили в пресс-службе авиагавани. Перелет займет 2 часа 25 минут. В тот же день самолет вылетит по обратному маршруту. Первый рейс должен состояться 20 января.

Напомним, ранее руководство аэропорта Махачкалы временно отказалось от выполнения полетов в Казахстан из-за беспорядков на территории республики.