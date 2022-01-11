Сеул, 11 января 2022, 11:59 — REGNUM Самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, находящийся в международном аэропорту Алма-Аты, вернется в Южную Корею 13 января. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Самолёт авиакомпании Asiana Airlines
Самолёт авиакомпании Asiana Airlines
lasta29

По их словам, самолёт должен вылететь с казахского аэропорта в полдень, однако время вылета может измениться в зависимости от ситуации в аэропорту.

Напомним, что самолёт, на борту которого находились 37 граждан Южной Кореи, прибыл в международный аэропорт Алма-Аты 5 января и остаётся там по сей день, в связи с тем, что в день прибытия самолёта аэропорт был захвачен вооружёнными участниками беспорядков, вспыхнувших в Казахстане.

9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа так и не возобновилась.

По сообщениям, порядка 50 человек выразили желание вернуться в Южную Корею на самолете Asiana Airlines.

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