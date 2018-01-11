Сеул, 11 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, находящийся в международном аэропорту Алма-Аты, вернется в Южную Корею 13 января. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

lasta29 Самолёт авиакомпании Asiana Airlines

По их словам, самолёт должен вылететь с казахского аэропорта в полдень, однако время вылета может измениться в зависимости от ситуации в аэропорту.

Напомним, что самолёт, на борту которого находились 37 граждан Южной Кореи, прибыл в международный аэропорт Алма-Аты 5 января и остаётся там по сей день, в связи с тем, что в день прибытия самолёта аэропорт был захвачен вооружёнными участниками беспорядков, вспыхнувших в Казахстане.

9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа так и не возобновилась.

По сообщениям, порядка 50 человек выразили желание вернуться в Южную Корею на самолете Asiana Airlines.