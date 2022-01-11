Архангельск, , 11:59 — REGNUM В феврале 2022 года между Котласом и Санкт-Петербургом начнут выполнятся прямые авиарейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Cамолёт авиакомпании Rusline, Bombardier CRJ200 Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Росавиация включила это направление в список субсидируемых маршрутов. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — уточнил глава региона.

Он отметил, что после модернизации взлётно-посадочная площадка в Котласе позволяет обслуживать более крупные типы самолетов, сейчас в аэропорту завершаются необходимые подготовительные мероприятия.

Рейсы в Санкт-Петербург и обратно будут выполняться на современных и комфортабельных воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Пулково» в 2021 году обслужил более 18 млн пассажиров.