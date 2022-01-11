Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1512 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 93 случая больше, чем сутками ранее, сообщили 11 января в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге третьи сутки подряд растёт суточное количество заразившихся ковидом. Этот показатель вновь перевалил отметку в 1,5 тыс. заражений по итогам 10 января.

От коронавируса, как основной причины смерти, за сутки скончались 66 человек, что на четыре человека больше, чем за предыдущие 24 часа. Статистика смертности в Петербурге повышается вторые сутки подряд.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению в Петербурге 2576 человек, ранее заразившихся ковидом. Этот в 3,3 раза больше, чем за предыдущие сутки. Количество выздоровевших 9 января составляло 772 человека. Рост числа выздоровлений связан с окончанием праздничных дней, после которых возросла выписка переболевших.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 867 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 28 698, а выздоровели — 811 611 человек.

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