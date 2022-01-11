Москва, , 11:57 — REGNUM В 2022 году мировые цены на продовольствие продолжат расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные ФАО ООН о том, что в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли больше чем на 28%.

Цены растут

«Мировые цены на продовольствие, скорее всего, продолжат расти, поскольку основное ограничение для их роста — это свобода рынков, которая по время пандемии по-прежнему ограничена, — сказал Сафонов. — Поэтому ценник продолжит расти. По сравнению с 2021 годом — менее интенсивно. Что касается влияния роста мировых цен на внутренний рынок России, то здесь будет ситуация аналогичная той, что сложилась в свое время с ценами на бензин. Если поставки за рубеж станут более выгодными, то наши компании попытаются нарастить экспорт продовольствия. Понятно, что государство не останется в стороне и будет вводить определенные ограничения. Но цены все равно будут расти. Примерно на 8% в среднем в течение года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что цены на продукты питания в России выйдут на плато в апреле-мае 2022 года.

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