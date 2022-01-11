Владивосток, , 11:58 — REGNUM В Приморье пойдёт под суд 45-летний местный житель, который обвиняется в убийстве и грабеже 16-летней давности, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Тюрьма

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По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемый с целью ограбления проник в дом в поселке Кировский, где с использованием молотка и ножа применил насилие опасное для жизни и здоровья потерпевших, после чего совершил убийство хозяйки дома и ее несовершеннолетней дочери. Затем фигурант похитил денежные средства, обнаруженные в квартире и скрылся с места преступления.

Зампрокурора Приморского края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Анучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.