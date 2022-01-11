Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ростовской области депутат городской думы Шахт Вадим Литвинов исключён из депутатского объединения «Единой России» после информации о его возможном участии в вооружённом дебоше. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Rostov.er.ru Единая Россия

В настоящее время народный избранник не является членом партии «Единая Россия». Решение об исключении его из партии было принято в конце декабря 2021 года.

«Шахтинский местный политический совет «Единой России» данное решение депутатского объединения согласовал. «Единая Россия» выступает за строгое соблюдение законодательства и этических норм поведения представителями депутатского корпуса всех уровней», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что похожий на народного избранника человек устроил вооружённый дебош в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. Пьяный хулиган устроил потасовку и начал угрожать персоналу за отказ впустить его в помещение. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пистолет и ружье «Сайга».