Забайкальский край, 11 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Ученики 9 класса ООШ №11 села Введенщина Шелеховского района Забайкалья Виктор Носонов и Данил Мазур, рискуя собственными жизнями, спасли трёх человек. В настоящее время Главным управлением МЧС России по Иркутской области рассматривается вопрос о поощрении молодых людей. Подробности 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС РФ Ученики 9 класса ООШ №11 села Введенщина Шелеховского района Забайкалья Виктор Носонов и Данил Мазур

Накануне вечером в селе Введенщина Шелеховского района произошёл пожар в частном деревянном доме. В 18:55 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мира. Горел жилой деревянный дом, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда села Баклаши. Также были направлены два пожарно-спасательных расчёта из города Шелехова. На момент прибытия первого подразделения горела веранда, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Добровольцам и пожарным удалось в течение 15 минут ликвидировать возгорание. Огнём повреждена веранда на площади 21 квадратный метр. Как выяснили дознаватели МЧС России, в доме на момент возгорания находились беременная женщина и двое её малолетних детей.

В это время мимо проходили двое подростков Виктор Носонов и Данил Мазур. Парни услышали женский крик «помогите, пожар!» и бросились на помощь.

«Дым шел от веранды, и вход в дом уже был охвачен огнём. Сквозь приоткрытое пластиковое окно женщина звала на помощь. Полностью открыть окно не получалось, тогда общими усилиями мы разбили окно. Я залез в дом и помог выбраться женщине на улицу, затем, одного за другим, подал через окно малышей.

Виктор, мой друг, принимал их снаружи, потом он тоже залез в дом, и мы вместе вытащили документы и кое-что из техники. Внутри было всё в дыму, ничего не было видно. Нос и рот закрывали одеждой», — пояснил Данил Мазур.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки на веранде. Накануне хозяйка дома замечала перебои с электроэнергией.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые четверо суток нового, 2022 г., в Забайкалье произошло 50 пожаров, на которых погибли четыре человека, три получили травмы разной степени тяжести.

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