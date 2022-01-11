Москва, , 11:54 — REGNUM Летальность у нового штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже, чем у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2. Об этом 11 января заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4—17 раз», — сказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Логунов.

При этом он подчеркнул, что на уровень обычного гриппа по коронавирусу в России ещё не вышли, там летальность составляет 0,04% при пиковых показателях. Разница с летальностью при COVID-19 составляет 50−100 раз, указал эксперт.

Он также подчеркнул, что штамм «Омикрон» менее патогенен, менее летален для лабораторных животных. При этом он отметил, что в настоящее время говорить о лёгкости «Омикрона» пока преждевременно.

Логунов добавил, что штамм довольно быстро распространяется, быстрее, чем все предыдущие штаммы, при этом снижено количество госпитализаций и летальность от инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что подъём уровня заражения штаммом «Омикрон» в России произойдёт до конца января-начала февраля 2022 года.