Каа-Хемский район, Тува, , 11:53 — REGNUM В местечке Саргал Каа-Хемского района Тувы введён карантин из-за бешенства животных. Как сообщили корерспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ранее здесь были найдены останки лисы.

Лиса Цитата из кф «Антихрист». реж. Ларс фон Триер. 2009. Дания, Германия, Франция, Швеция, Италия, Польша

9 января эксперты подтвердили, что животное было заражено бешенством. В тот же день была организована вакцинация домашнего скота от опасного заболевания.

«Сегодня в зону очага выехали эпидемиологи для проведения обследования проживающих там людей и домашних животных на предмет заражения бешенством», — отметили в правительстве.

Границы угрожаемой зоны установлены в радиусе 20 км от эпизоотического очага — местечка Саргал сумона Бояровка. С территории села запрещён вывоз скота, собак, кошек, а также продуктов животноводства.

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