Джакарта, 11 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто принял в Джакарте министра экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Аирлангга Хартарто предложил японскому правительству сотрудничать и поддерживать инициативы Индонезии в G20.

«Индонезия всегда готова сотрудничать с японским правительством, чтобы максимально использовать огромный потенциал между двумя странами», — заявил Аирлангга Хартарто.

Объем торговли между Индонезией и Японией с января по ноябрь 2021 года составил $28,5 млрд, что на 31% больше, чем за тот же период 2020 года. Инвестиции Японии в Индонезию составили $1,7 млрд.

Аирлангга Хартарто заявил, что двусторонние отношения между Индонезией и Японией будут крепче, особенно в сфере развития инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о бесплатной ревакцинации, которая начнется 12 января 2022 года.