Азов, Ростовская область, , 11:50 — REGNUM Ростовские археологи приступили к восстановлению черепа трогонтериевого мамонта (степного слона), найденного на берегу Таганрогского залива в декабре 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ростовские археологи обнаружили череп слона Donland.ru

Череп был доставлен в Азовский музей-заповедник. В настоящее время учёные очищают экспонат от глины, пропитывают специальным клеем, чтобы укрепить кость. Затем начнётся реставрация останков мамонта, которая продлится не один год. Череп займёт достойное место в палеонтологической коллекции музея.

ИА REGNUM сообщало, что житель Ростовской области на берегу Таганрогского залива местный житель обнаружил торчащую из глины косточку. При исследовании выяснилось, что это череп трогонтериевого мамонта (степного слона). Череп оказался очень хрупким, поэтому извлекать его пришлось крайне осторожно. Вес окаменевшего черепа — почти 400 килограммов. Животное погибло на берегу древнего лимана около 600 тыс. лет назад.

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