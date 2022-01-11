Москва, , 11:49 — REGNUM В НИИ им. Склифосовского в Москве госпитализирован избитый пассажир метрополитена, сообщает 11 января РЕН ТВ.

Метрополитен Mosmetro.ru

По данным СМИ, инцидент произошёл 8 января на станции «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Неизвестный несколько ударил по голове пневматическим пистолетом 37-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали ушибленную рану.

Уточняется, что нападавший обронил оружие — пневматический газобалонный пистолет Stalker. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).