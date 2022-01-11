Нальчик, , 11:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии соорудили защиту от размывов на автодороге, ведущей к горнолыжному курорту «Эльбрус». На протяженности около шести километров вдоль дороги построили подпорные стены, сообщили 11 января в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Всего укреплено 19 участков федеральной дороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (с 0 по 104 км) в местах, где особенно велики риски подтопления. Самое длинное защитное сооружение протяженностью 750 м находится на отрезке Тырныауз — Верхний Баксан. Здесь строители набили 8,5 тыс. буронабивных свай на глубине от девяти до 18 метров.

Также укреплены участки дороги рядом с городом Тырныауз и селами Былым, Бедык, Верхний Баксан, Эльбрус и Нейтрино, а также с пансионатом «Иткол», Поляной Нарзанов и садовым товариществом «Горняк».

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