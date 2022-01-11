Сочи, Краснодарский край, 11 января 2022, 11:48 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за опасности схода лавин в период с 11 по 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности.
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Ранее на территории Краснодарского края было объявлено метеопредупреждение о сложных погодных условиях 11−13 января — ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, сильный ветер.